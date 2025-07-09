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09 июля 2025 в 10:15

Машины скорой помощи в РФ начали снаряжать «мангалами»

В Шебекино на машины скорой помощи наваривают антидроновые сетки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шебекино заметили первые машины скорой помощи, на которых наварены антидроновые сетки, сообщает Telegram-канал «Пепел.Белгород». Среди военных такие конструкции получили прозвище «мангалы».

Как сообщается, установить антидроновые сетки на все скорые в приграничье поручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Прежде такие конструкции устанавливали только на военную технику.

Ранее Гладков сообщал, что украинские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате чего погибли два человека. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород, уточнил губернатор.

До этого Гладков информировал, что украинский беспилотник взорвался в городе Шебекино. БПЛА нанес ущерб местной инфраструктуре. Глава региона добавил, что взрыв дрона повредил один автомобиль.

Также Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ на область пострадала церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Борисовке. По его словам, под удар противника попали четыре муниципалитета.

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