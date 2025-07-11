Диетолог перечислила неожиданные причины отсутствия аппетита по утрам Врач Соломатина связала отсутствие аппетита по утрам с проблемами с печенью

Отсутствие аппетита по утрам может возникнуть у людей с проблемами с печенью или сбоями в работе кишечника, заявила «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. Кроме того, нежелание завтракать нередко вызвано сбитым режимом питания.

Завтраки пропускают и те, кто страдает от запоров. Состояние бывает и при наличии нарушенных центров насыщения, а также после перенесенных инсультов, — подчеркнула Соломатина.

Она также пояснила, что у людей, которые привыкли к позднему и тяжелому ужину, организм не успевает переварить остатки пищи к пробуждению. В связи с этим чувство голода по утрам у них просто не появляется.

Диетолог Евгений Арзамасцев ранее заявил, что регулярный пропуск завтрака может замедлить процесс похудения. Отсутствие физический активности и гормональные нарушения также мешают сбросить вес, добавил врач.