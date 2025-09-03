Мясо на ужин — польза или вред: что нужно знать каждому

Мясо на вечер кажется логичным выбором: сытно, вкусно, белково. Но врачи предупреждают, что поздний приём мяса может иметь неожиданные последствия для организма.
Организм вечером переходит в режим восстановления
Вечером тело готовится к отдыху, а не к активному перевариванию. Белки животного происхождения требуют значительных затрат энергии для расщепления, что нагружает печень и поджелудочную железу.
Белки усваиваются хуже при низкой активности
Мясо после 18:00 может задерживаться в желудке, вызывая накопление продуктов распада. Одновременно повышается выработка инсулина, что мешает ночному жиросжиганию и снижает эффективность похудения.
Нарушение циркадных ритмов и сна
Исследования показывают, что поздний белковый ужин может влиять на циркадные ритмы, ухудшая качество сна и замедляя восстановление тканей.
Комбинации с жирными соусами и углеводами повышают нагрузку на ЖКТ
Картофель, майонез или жирные соусы увеличивают тяжесть в желудке и могут вызывать дискомфорт перед сном.
Лучшие варианты ужина для вечера
Диетологи рекомендуют переносить мясные блюда на обед или ранний ужин. Вечером лучше выбирать лёгкие белки: рыбу, яйца или растительные источники, которые легко усваиваются и не мешают сну.
Тип мяса имеет значение
Курица и индейка перевариваются легче, чем говядина или свинина. Но даже их не стоит употреблять поздно вечером — пищеварение всё равно замедлено.
Правильное питание должно учитывать биоритмы: вечером мясо может стать не помощником, а нагрузкой для организма.
