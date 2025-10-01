Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 09:06

Забудьте о плове: готовлю гречку в духовке — не отвернется даже привереда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченная гречка с курицей и овощами представляет собой сытное и полезное блюдо, которое сочетает в себе питательные свойства крупы, нежность мяса и витаминную ценность овощей. Это кушанье готовится в одном горшке или форме, что позволяет сохранить все ароматы и упрощает процесс приготовления. Блюдо отличается сбалансированным вкусом и подходит для повседневного и праздничного стола.

Для приготовления потребуется: 600 граммов куриного филе, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 1 морковь, 1 сладкий перец, 300 граммов гречки, 700 миллилитров воды, 1 чайная ложка соли, половина чайной ложки смеси перцев, паприка и растительное масло для жарки. Куриное филе нарезают кубиками, посыпают солью, перцем и паприкой, обжаривают на растительном масле до золотистой корочки. Лук нарезают полукольцами, морковь трут на крупной терке, перец режут соломкой. Овощи пассеруют на сковороде до мягкости, добавляют измельченный чеснок. Гречку перебирают и промывают. В форму для запекания выкладывают слоями: курицу, овощи и гречку. Заливают горячей водой, добавляют соль и перец, аккуратно перемешивают. Накрывают крышкой или фольгой и запекают в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут до готовности гречки.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
гречка
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.