Забудьте о плове: готовлю гречку в духовке — не отвернется даже привереда

Запеченная гречка с курицей и овощами представляет собой сытное и полезное блюдо, которое сочетает в себе питательные свойства крупы, нежность мяса и витаминную ценность овощей. Это кушанье готовится в одном горшке или форме, что позволяет сохранить все ароматы и упрощает процесс приготовления. Блюдо отличается сбалансированным вкусом и подходит для повседневного и праздничного стола.

Для приготовления потребуется: 600 граммов куриного филе, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 1 морковь, 1 сладкий перец, 300 граммов гречки, 700 миллилитров воды, 1 чайная ложка соли, половина чайной ложки смеси перцев, паприка и растительное масло для жарки. Куриное филе нарезают кубиками, посыпают солью, перцем и паприкой, обжаривают на растительном масле до золотистой корочки. Лук нарезают полукольцами, морковь трут на крупной терке, перец режут соломкой. Овощи пассеруют на сковороде до мягкости, добавляют измельченный чеснок. Гречку перебирают и промывают. В форму для запекания выкладывают слоями: курицу, овощи и гречку. Заливают горячей водой, добавляют соль и перец, аккуратно перемешивают. Накрывают крышкой или фольгой и запекают в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут до готовности гречки.

