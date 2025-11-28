День матери
28 ноября 2025 в 15:09

Гречку не варю, а запекаю — сытное блюдо в одной форме, которое перевернуло наш семейный ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это блюдо готовится практически без вашего участия! Просто подготовьте ингредиенты, и духовка сделает все остальное. Гречка получается идеально рассыпчатой, курица — сочной, а овощи — ароматными.

600 г куриного филе нарезаю кубиками, обжариваю на растительном масле до золотистого цвета, приправляю солью, смесью перцев и паприкой. Добавляю 1 нарезанную луковицу, 1 натертую морковь, 1 нарезанный сладкий перец и 1 измельченный зубчик чеснока. Обжариваю 5–7 минут до мягкости овощей.

В форму для запекания перекладываю поджарку, добавляю 300 г промытой гречки, 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. смеси перцев. Заливаю 600–700 мл горячей воды, чтобы она покрывала крупу на 1–1,5 см. Накрываю форму фольгой и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до полного впитывания воды. Даю постоять 10 минут под крышкой перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

