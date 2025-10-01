Ближневосточный наваристый суп — согревающий ташриб для холодных осенних вечеров

Ташриб представляет собой традиционный ближневосточный суп, известный своей наваристостью и согревающими свойствами. Это блюдо отличается насыщенным вкусом баранины, ароматом восточных специй и особой текстурой размоченного хлеба. Гармоничное сочетание бульона, нута и зелени создает полноценный и питательный гастрономический ансамбль.

Для приготовления потребуется: 500 г баранины на кости, 200 г нута, 2 луковицы, 3 помидора, лаваш или пита, 1 чайная ложка зиры, 1 чайная ложка куркумы, зелень кинзы и мяты, соль и перец по вкусу. Нут заранее замачивают на 8–10 часов. Баранину заливают холодной водой и варят на медленном огне 1,5–2 часа, снимая пену. Добавляют нут и готовят до мягкости. Лук и помидоры мелко нарезают, обжаривают со специями и отправляют в бульон. Солят и перчат по вкусу. Подают суп следующим образом: на дно тарелки кладут кусочки подсушенного лаваша, обильно заливают их наваристым бульоном с мясом и нутом, посыпают свежей зеленью. Секрет успеха заключается в использовании баранины на кости — она придает бульону необходимую насыщенность и глубину вкуса.

