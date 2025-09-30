Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 20:11

Проще, чем кажется: рецепт японского рамена для начинающих

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японский суп рамен представляет собой традиционное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом. Это сочетание отличается нежной лапшой, сочной курицей и пикантным бульоном с восточными специями. Гармония простых ингредиентов создает полноценное блюдо, которое передает вкус японской кухни.

Для приготовления потребуется: 250 г куриного филе, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. оливкового масла, черный перец, 80 г рисовой лапши, 50 г грибов, 1 яйцо, зеленый лук, красный перец чили, кунжутные семечки. Куриное филе нарезают тонкими полосками, маринуют в соевом соусе с маслом и перцем. Обжаривают до готовности. Отдельно варят рисовую лапшу согласно инструкции. Грибы нарезают и обжаривают. Яйцо варят вкрутую и разрезают пополам. В глубоких тарелках раскладывают лапшу, курицу, грибы и яйцо. Заливают горячим бульоном или водой с добавлением соевого соуса. Посыпают зеленым луком, перцем чили и кунжутными семечками.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
супы
Япония
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
