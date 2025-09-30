Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:25

В Японии захотели покончить с зависимостью граждан от смартфонов

Жителям японского Тоёакэ рекомендовали использовать смартфоны два часа в день

Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти японского города Тоёакэ официально рекомендовали жителям ограничить ежедневное использование смартфонов двумя часами в личное время, сообщает издание South China Morning Post. Соответствующий нормативный акт, принятый городским собранием, вступит в силу с 1 октября.

Согласно новым правилам, двухчасовое ограничение будет распространяться исключительно на периоды досуга, не связанные с работой или учебой. Для детей установлены дополнительные временные рамки: младшеклассникам рекомендовано отказаться от гаджетов после девяти вечера, а старшеклассникам — после десяти.

При этом документ не предусматривает каких-либо штрафных санкций за несоблюдение данных рекомендаций. Как подчеркивает издание, инициатива носит исключительно добровольный характер и не имеет механизмов принудительного исполнения.

Мэр Тоёакэ Масафуми Коки пояснил, что цель нововведения — улучшение качества сна горожан и укрепление семейных отношений. Он опроверг предположения о введении жестких ограничений, подчеркнув, что власти не собираются никого контролировать.

Принятый акт стал первым в Японии документом, устанавливающим суточные лимиты экранного времени для всех категорий населения. В дополнительной резолюции подчеркивается необходимость учета индивидуальных особенностей образа жизни граждан.

Ранее в Японии разгорелся скандал вокруг мэра города Маэбаси по имени Акира Огава, которая призналась, что посещала вместе с женатым подчиненным так называемые отели любви. В них пары снимают номера на короткое время для интимных встреч.

