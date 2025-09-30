Раскрыта личность убитой сотрудницы банка в Москве MK.RU: убитая в отделении банка Наталья много лет там работала

Жертвой поножовщины на Автозаводской улице в Москве стала 40-летняя Наталья, сообщает MK.RU. Она занимала пост заместителя руководителя филиала банка и много лет отдала финансовому учреждению.

Издание отмечает, что клиенты высоко ценили профессионализм Натальи. Многие отмечали ее внимание и ответственный подход к работе.

Поножовщина стала результатом рабочего конфликта: Наталья решила уволить сотрудника, с чем он не согласился. Мужчина пришел на бывшее рабочее место с ножом и напал на экс-начальницу. Позднее сотрудники полиции задержали Константина Топорова, очевидцы это сняли на видео. Пресс-служба СКР также показала фото с места преступления. На кадрах нож лежит на кафельном полу, испачканном кровью.

Известно, что убийца регулярно устраивал скандалы, отказывался обслуживать клиентов, грубил руководству, в том числе руководительнице, и постоянно вступал в конфликты с коллегами. В корпоративной анкете банка у Топорова в графе интересов было указано «ножи», а в описании — фраза: «Не понимаю язык кнута и пряника». Против него заведено уголовное дело по статье «Убийство».