Чечевичный суп с грибами: вкуснейшее блюдо для осеннего обеда

Этот ароматный чечевичный суп с грибами сочетает в себе насыщенный вкус, нежную текстуру и питательность. Красная чечевица быстро разваривается, создавая кремовую основу, а грибы и специя карри придают блюду восточные нотки. Идеальный обед для холодного дня!
Ингредиенты
- Чечевица красная — 1 стакан
- Вода или бульон — 2 л
- Шампиньоны — 150 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сливки — 100 мл
- Карри — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, грибы — пластинками. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь и грибы, готовьте 5–7 минут. В кипящий бульон или воду засыпьте промытую чечевицу, обжаренные овощи с грибами, добавьте карри, сахар, соль и перец.
- Варите 15–20 минут до мягкости чечевицы. Влейте сливки, прогрейте 2-3 минуты без кипения и подавайте с зеленью. Приятного аппетита!
