Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 18:00

Чечевичный суп с грибами: вкуснейшее блюдо для осеннего обеда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот ароматный чечевичный суп с грибами сочетает в себе насыщенный вкус, нежную текстуру и питательность. Красная чечевица быстро разваривается, создавая кремовую основу, а грибы и специя карри придают блюду восточные нотки. Идеальный обед для холодного дня!

Ингредиенты

  • Чечевица красная — 1 стакан
  • Вода или бульон — 2 л
  • Шампиньоны — 150 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сливки — 100 мл
  • Карри — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, грибы — пластинками. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь и грибы, готовьте 5–7 минут. В кипящий бульон или воду засыпьте промытую чечевицу, обжаренные овощи с грибами, добавьте карри, сахар, соль и перец.
  2. Варите 15–20 минут до мягкости чечевицы. Влейте сливки, прогрейте 2-3 минуты без кипения и подавайте с зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

супы
чечевица
грибы
шампиньоны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.