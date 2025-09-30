Чечевичный суп с грибами: вкуснейшее блюдо для осеннего обеда

Этот ароматный чечевичный суп с грибами сочетает в себе насыщенный вкус, нежную текстуру и питательность. Красная чечевица быстро разваривается, создавая кремовую основу, а грибы и специя карри придают блюду восточные нотки. Идеальный обед для холодного дня!

Ингредиенты

Чечевица красная — 1 стакан

Вода или бульон — 2 л

Шампиньоны — 150 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сливки — 100 мл

Карри — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, грибы — пластинками. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь и грибы, готовьте 5–7 минут. В кипящий бульон или воду засыпьте промытую чечевицу, обжаренные овощи с грибами, добавьте карри, сахар, соль и перец. Варите 15–20 минут до мягкости чечевицы. Влейте сливки, прогрейте 2-3 минуты без кипения и подавайте с зеленью. Приятного аппетита!

