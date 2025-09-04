В четырех регионах РФ планируют ужесточить правила продажи алкоголя

Губернаторы четырех регионов Дальнего Востока сообщили о планах поэтапного ужесточения правил розничной продажи алкоголя, передает агентство РБК. В материале говорится, что среди них глава Магаданской области Сергей Носов, Амурской области Василий Орлов, Камчатского края Владимир Солодов и Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Алкоголь в шаговой доступности — это неправильно, — отметил Носов.

Он добавил, что власти продолжат ужесточать нормы в этой сфере, в том числе за счет сокращения числа точек продаж и наращивания расстояния от магазинов до школ, детсадов и медицинских учреждений. Такую же точку зрения выразил Орлов, заметив, что часть магазинов из-за этого будет ликвидирована.

Ранее психиатр-нарколог Андрей Тюрин заявлял, что относительно безопасной дозой алкоголя можно назвать 10 миллилитров крепкого алкоголя в сутки, что эквивалентно 50 миллилитрам пива. По его словам, речь идет об отсутствии последствий для печени, почек, мозга и других внутренних органов. Также эксперт посоветовал согражданам не верить в то, что слабоалкогольные напитки меньше, чем крепкие, вредят здоровью.