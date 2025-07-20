Названо безопасное для здоровья количество алкоголя

Относительно безопасной дозой алкоголя можно назвать 10 миллилитров крепкого алкоголя в сутки, что эквивалентно 50 миллилитрам пива, передает Lenta.ru со ссылкой на психиатра-нарколога Андрея Тюрина. По его словам, речь идет об отсутствии последствий для печени, почек, мозга и других внутренних органов. Также эксперт посоветовал согражданам не верить в то, что слабоалкогольные напитки меньше, чем крепкие, вредят здоровью.

Стакан пива объемом 500 миллилитров можно смело приравнять к 40–60 миллилитрам крепкого алкоголя. Если человек употребляет три таких стакана, по степени воздействия эта доза эквивалентна 150 миллилитрам водки, виски или коньяка, — отметил эксперт.

Ранее диетолог Екатерина Панкова сообщила, что в жаркую погоду следует отказаться от употребления фастфуда и жирного мяса. По ее словам, организм тратит слишком много энергии в попытках переварить такую пищу. Это чревато внутренним перегревом. Врач также предостерегла от добавления в еду майонезов и других жирных соусов — они повышают риск отравления.