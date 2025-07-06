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06 июля 2025 в 17:56

Теннисист из России пробился в четвертьфинал Уимблдона

Россиянин Хачанов прошел в четвертьфинал Уимблдона

Карен Хачанов Карен Хачанов Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теннисист из России Карен Хачанов смог пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проходящего на травяных кортах в Лондоне, передает портал TennisTemple. Известно, что спортсмен во второй раз за свою карьеру и впервые с 2021 года прошел в 1/4 финала турнира «Большого шлема», повторив свой наилучший результат.

В 1/8 финала россиянин, занимающий 20-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, соревновался с польским спортсменом Камилем Майхшаком. Он обыграл соперника со счетом 6:4, 6:2, 6:3.

Ранее стало известно, что спортсменка из России Анастасия Потапова отказалась от участия в Уимблдоне. Причина такого решения озвучена не была. Теннисистка пропускает уже третий по счету турнир. До этого она не стала принимать участие в матчах в Берлине и Истборне, аргументировав пропуск травмой.

Кроме того, российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла занимающую пятую строчку в глобальном рейтинге спортсменку из Италии Жасмин Паолини в ходе матча второго круга Уимблдона. Россиянка одержала победу со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Карен Хачанов
теннис
Уимблдон
Лондон
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