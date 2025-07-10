Танк-монстр пошел на прорыв, войска наступают: успехи ВС РФ к утру 10 июля

Российские войска наступают на всех направлениях СВО, при этом темпы наступления в летние месяцы резко возросли, рассказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 10 июля?

ВС РФ резко увеличили темпы наступления

По словам Онуфриенко, при сохранении этой тенденции продвижение может достичь успешных показателей осени прошлого года. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

«Можно сказать, что наступление идет практически по всем фронтам. Темпы за прошедший месяц и первую декаду июля выше, чем были в этом году, причем они резко возросли. И если они сохранятся, то по темпам продвижения мы выйдем на те показатели, которые были в октябре — ноябре прошлого года», — сказал Онуфриенко.

Военный эксперт рассказал, что ослабит ВСУ в ДНР

Взятие крупной группировки ВСУ в огневой мешок в районе Константиновки в ДНР существенно ослабит украинские войска на территории республики, сообщил ТАСС военный эксперт Ян Гагин. По его мнению, этот район может стать местом ликвидации значительного числа личного состава ВСУ.

«Это возможность локально ликвидировать крупную группировку, стратегически это очень сильно ослабит силы противника в регионе и позволит ускорить освобождение ДНР, выйти на рубежи конституционных границ региона», — отметил он.

Танк-монстр «из фильма ужасов» пошел на прорыв фронта в зоне СВО

Танк-монстр «из фильма ужасов», отправленный на прорыв фронта, заметили на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, так боевую машину Т-72Б3М окрестили журналисты. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По словам военкоров, российский танк получил минимум пять попаданий украинских FPV-дронов и все их выдержал. Позже он был обездвижен лишь после наезда на противотанковую мину. Отмечается, что в случае с Т-72Б3М были использованы почти все известные импровизированные средства защиты от беспилотников. Так, на опубликованных кадрах можно увидеть украинские дроны, насаженные на распущенные металлические тросы.

Российские беспилотники сбили несколько дронов ВСУ типа «Баба-яга»

Российские дроноводы сбили четыре украинских беспилотника типа «Баба-яга», также известных как «Вампир», пишет Telegram-канал «Работайте, братья!», публикуя соответствующее видео. Уточняется, что аппараты уничтожены на Красноармейском направлении.

«„Бабки-ежки“ ВСУ познали весь ужас ночной борьбы с русскими птицами на Красноармейском направлении. В результате встречи с нашими БПЛА четыре „Бабы-яги“ не смогли выполнить свои задачи и вернуться домой», — указывается в посте.

Бойцы «Запада» за сутки уничтожили 53 пункта управления дронами ВСУ

Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили до 220 военных, 53 пункта управления беспилотной авиацией и 3 склада боеприпасов ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

«За сутки потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 18 автомобилей и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 26 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, уничтожено 53 пункта управления беспилотной авиацией, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и три склада боеприпасов ВСУ», — сказал он.

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