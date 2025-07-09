Российские беспилотники сбили несколько дронов ВСУ типа «Баба-яга» Четыре БПЛА «Баба-яга» сбиты российскими дронами на Красноармейском направлении

Российские дроноводы сбили четыре украинских беспилотника типа «Баба-яга», также известных как «Вампир», пишет Telegram-канал «Работайте, братья!», публикуя соответствующее видео. Уточняется, что аппараты уничтожены на Красноармейском направлении. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Бабки-ежки» ВСУ познали весь ужас ночной борьбы с русскими птицами на Красноармейском направлении. В результате встречи с нашими БПЛА четыре «Бабы-яги» не смогли выполнить свои задачи и вернуться домой, — указывается в посте.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что российские военные в зоне СВО сбили дрон «Баба-яга» из стрелкового оружия, публикуя соответствующее видео. По его данным, бойцам удалось попасть в закрепленный на беспилотнике боеприпас.

До этого стало известно, что лазерная установка проекта «Посох» в ходе испытаний на одном из полигонов уничтожила FPV-дрон за секунду. Установка предназначена для защиты критической инфраструктуры от БПЛА. Разработка способна поражать беспилотники, включая FPV-дроны и «Бабу-ягу», на дистанции до 1,5 км. Одного заряда хватит на десятки атак.