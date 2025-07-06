Российские бойцы сбили «Бабу-ягу» из винтовки на видео Российские военные сбили украинский дрон «Вампир» из стрелкового оружия

Российские военные в зоне СВО сбили украинский дрон «Вампир», также известный как «Баба-яга», из стрелкового оружия, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», публикуя соответствующее видео. По его данным, бойцам удалось попасть в закрепленный на беспилотнике боеприпас.

На кадрах запечатлен момент, как по БПЛА производят несколько выстрелов. Последний попадает в цель, и дрон тут же взрывается.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированных ударах по украинским военным объектам. За последние сутки российские войска поразили 141 цель, включая авиабазу, производство комплектующих для БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временного размещения ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В ведомстве подчеркнули, что уничтожены ключевые объекты военной инфраструктуры противника.

До этого военкор Александр Коц заявил, что Вооруженные силы РФ продолжают реализацию целей специальной военной операции — главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление, и продвижение на этом направлении будет зависеть от целого ряда факторов.