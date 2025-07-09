8000 солдат ждет котел. Наступаем по всему фронту: берем Одессу и Днепр?

Подразделения ВС РФ активизировали действия на целом ряде направлений специальной военной операции. Сообщается о крупнейшем за долгое время наступлении в Запорожской области, прорыве в сторону Северска, а также продвижении в районе Купянска. Параллельно российские войска активно идут вперед в Донбассе, угрожая группировкам ВСУ в Константиновке и Красноармейске (Покровске). Может ли обрушиться оборона ВСУ и когда ВС РФ выйдут к крупным административным центрам Украины — в материале NEWS.ru.

Что известно о наступлении ВС РФ

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие вытесняют украинскую армию с ее позиций на северо-западных окраинах Купянска в Харьковской области. По его словам, благодаря накатам ВС РФ бо́льшая часть села Московка, примыкающего к городу, уже перешла в серую зону. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Активизировались действия ВС РФ и на Запорожском направлении. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из села Каменское и двигаются к поселку Степногорск. Оба населенных пункта расположены на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Контроль над ними важен, так как через них открывается дорога на город Запорожье, подчеркнул чиновник. Подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.

Основные события развиваются в Донбассе. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», российская армия приближается к Северску — ее подразделения находятся уже в 5 км от города. Источники канала отмечают, что сейчас ВС РФ ведут бои за Серебрянку, а также заняли большую часть Верхнекаменского. Российские военные сообщают о продвижении к Константиновке, где около 8000 бойцов ВСУ рискуют попасть в «огневой мешок». Министерство обороны РФ не комментировало информацию.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Покровском направлении ВС РФ продвинулись до 500 м в районе села Муравки, прорвались в Новоэкономическое с юга и севера, также идет сражение в Удачном. «На Угледарском фронте ВС РФ пробиваются к Камышевахе при поддержке авиации, бои продолжаются на окраинах Воскресенки и вблизи Малиевки», — добавил он. МО РФ не подтверждало эти данные.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru отметил, что наступление ВС РФ идет практически по всем фронтам. «Темпы наступления за прошедший месяц и первую декаду июля выше, чем были в этом году, причем они резко возросли. И если они сохранятся, то по скорости мы выйдем на те показатели, которые были в октябре-ноябре прошлого года», — отметил Онуфриенко.

Что говорят власти США о России

На фоне активного продвижения российских войск президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений о ситуации на Украине. Накануне он провел заседание своего кабинета, где признал: задача урегулирования конфликта оказалась сложнее, чем ему представлялось. Республиканец также заявил, что недоволен решениями президента РФ Владимира Путина и рассматривает возможность ввести новый «жесткий» пакет антироссийских санкций.

На вопрос о том, какие действия Вашингтон планирует предпринять для прекращения боевых действий, президент Штатов ответил уклончиво. «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — заявил он. По его словам, США планируют отправить Украине больше оружия, чтобы она имела возможность «защищать себя». В первую очередь в поставки войдет именно оборонительное вооружение, подчеркнул американский лидер.

Политолог Константин Блохин в беседе с NEWS.ru допустил, что Трамп может так и не перейти от слов к реальным действиям. «Сюрпризом Трампа может быть все что угодно: от санкций до каких-либо заявлений или враждебных действий в отношении России и ее союзников. Это может быть просто неприятное заявление, которое не будет реализовано в политическом спектре. В этом весь Трамп: чем больше заявлений и непоследовательных шагов, тем труднее предсказать его поведение», — подчеркнул эксперт.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как будет развиваться наступление ВС РФ

Несмотря на активизацию боевых действий, обрушения украинской обороны пока ждать не стоит, считает Онуфриенко. Он обратил внимание на рост числа дезертиров в ВСУ, однако пока это не мешает украинской армии активно сопротивляться. «ВСУ продолжают наносить контрудары, пусть и небольшой интенсивности, но, например, стабилизировать участок Сумского фронта противнику удалось», — сказал эксперт.

Онуфриенко добавил, что в будущем ВС РФ необходимо будет освобождать крупные административные центры вроде Днепра, Харькова или Одессы, чтобы отодвинуть линию фронта как можно дальше от границы. Однако пока говорить об этом рано. «Для этого нужны иные темпы, иные масштабы спецоперации. То есть количество задействованных на фронте сил сейчас не позволяет говорить об освобождении больших городов», — полагает собеседник.

Однако военный эксперт Александр Артамонов сказал NEWS.ru, что надежда на освобождение крупных городов есть не только в теории, но и на практике.

«Я считаю, что Днепр вполне может оказаться в наших руках до окончания осени. Если брать Одессу, то с ней дело обстоит несколько иначе. Она находится в очень невыгодном географическом положении для нас — там сплошные плавни. Но с точки зрения здравого смысла нам необходимо забирать все побережье, потому что это зона интересов НАТО. Польский флот сделал заявку, что хочет там устроить свою базу — это мне рассказали из Литвы. Если не забрать Одессу, то, когда вырастут наши дети, им придется за все это еще раз воевать», — резюмировал аналитик.

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