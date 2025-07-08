«Крысы загнаны в угол и кусаются»: как элита ВСУ гибнет в Сумской области

«Крысы загнаны в угол и кусаются»: как элита ВСУ гибнет в Сумской области

Оборона ВСУ в Сумской области находится в полном беспорядке, заявил руководитель аналитического ресурса DeepState Роман Погорелый. Несмотря на переброску дополнительных резервов в регион, украинским подразделениям не удается сдержать натиск ВС РФ. Российские войска продолжают идти вперед, создавая буферную зону для защиты приграничных территорий. Какое истинное положение ВСУ на Сумщине и куда может дойти армия России — в материале NEWS.ru.

Почему ВСУ проваливают оборону в Сумской области

Погорелый в интервью Politico охарактеризовал оборону Вооруженных сил Украины в Сумской области как беспорядочную. По его словам, коммуникация между местными властями и дислоцированными в регионе подразделениями армии полностью нарушена.

«Почти никто не знает, кто за что отвечает и должен контролировать процесс», — пояснил глава DeepState, который связывают с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Аналитик добавил, что аналогичная обстановка наблюдается в Харьковской области. В обоих регионах строительство защитных сооружений началось лишь после того, как российские подразделения активизировали наступление на позиции противника, подчеркнул Погорелый.

По его словам, даже в тех районах, где фортификационные линии выстроены, это сделано неумело.

«В селе Юнаковка под Сумами мы увидели горы „драконьих зубов“, которые просто оставили там. Кое-где есть траншеи, затем в лесополосе, где они также должны быть, — пустота. А потом снова траншеи. Я бы ударил по рукам тех, кто несет за это ответственность», — заметил аналитик.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Какая сложилась обстановка в Сумской области

По информации Telegram-канала «Северный ветер», командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область подразделения с других направлений. Однако пока это не помогло ему остановить наступление ВС РФ, которые перемалывают резервы противника и формируют зону безопасности, пишет канал. По сообщению «Северного ветра», на этом направлении российские десантники нанесли значительные потери подразделениям батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и 158-й бригаде ВСУ.

О продвижении российских военных также сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Важной новостью стало освобождение населенного пункта Бессаловка в Сумской области. Таким образом, российские войска начинают отсекать возможности ВСУ беспрепятственно атаковать приграничье в районе Теткино, где сейчас ВС РФ вынуждены практически ежедневно сдерживать накаты противника. В Сумской области есть тактические успехи ВС РФ в районе населенного пункта Варачино», — отметил канал. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru заявил, что логичным шагом для ВС РФ была бы не только зачистка приграничных территорий Сумской области, но и взятие под контроль регионального центра Сумы.

«Это русский город с промышленностью, которая сначала была завязана почти исключительно на советский рынок, а позже — на российский. Люди там говорят на русском языке. Но военная ситуация может диктовать другие решения, поэтому предсказать развитие событий пока невозможно», — пояснил эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что создаваемая буферная зона не ограничится Сумской областью. В беседе с NEWS.ru он отметил, что российские войска продвигаются на всех направлениях.

«Размер зоны безопасности можно определить, учитывая характеристики поставляемого Украине оружия. Если у ВСУ появятся немецкие ракеты Taurus, дальность которых достигает 500 км, то и полоса должна быть именно такой. Тогда в нее войдут не только Сумы, но и Киев», — подчеркнул депутат.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Могут ли ВСУ нанести контрудар

В конце июня источники в российских силовых структурах сообщили о попытках элитного подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Химера» контратаковать в Сумской области. Однако, по их данным, эти действия не имели успеха. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Журавлев отметил, что не стоит исключать вероятность новых попыток контрударов.

«Загнанные в угол крысы всегда отчаянно кусаются. И Украина, которая терпит поражение на всех фронтах, непременно будет пытаться нанести нам серьезный урон. Это и попытки прорыва на российскую территорию, и ставшая уже привычной террористическая тактика — организация диверсий и убийств в РФ. Нам нужно предельно сконцентрироваться, чтобы победить этого хитрого и изворотливого врага», — подчеркнул парламентарий.

Козюлин отметил, что украинские спецслужбы разрабатывают варианты новых ударов по России. «Нам надо заранее продумывать свои методы противодействия и креативить. Со стороны противника все возможно — ВСУ ведут боевые действия и планируют операции при поддержке западных разведок и технологий. Нужно быть готовым ко всему», — резюмировал эксперт.

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