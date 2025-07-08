Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 16:47

«Крысы загнаны в угол и кусаются»: как элита ВСУ гибнет в Сумской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оборона ВСУ в Сумской области находится в полном беспорядке, заявил руководитель аналитического ресурса DeepState Роман Погорелый. Несмотря на переброску дополнительных резервов в регион, украинским подразделениям не удается сдержать натиск ВС РФ. Российские войска продолжают идти вперед, создавая буферную зону для защиты приграничных территорий. Какое истинное положение ВСУ на Сумщине и куда может дойти армия России — в материале NEWS.ru.

Почему ВСУ проваливают оборону в Сумской области

Погорелый в интервью Politico охарактеризовал оборону Вооруженных сил Украины в Сумской области как беспорядочную. По его словам, коммуникация между местными властями и дислоцированными в регионе подразделениями армии полностью нарушена.

«Почти никто не знает, кто за что отвечает и должен контролировать процесс», — пояснил глава DeepState, который связывают с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Аналитик добавил, что аналогичная обстановка наблюдается в Харьковской области. В обоих регионах строительство защитных сооружений началось лишь после того, как российские подразделения активизировали наступление на позиции противника, подчеркнул Погорелый.

По его словам, даже в тех районах, где фортификационные линии выстроены, это сделано неумело.

«В селе Юнаковка под Сумами мы увидели горы „драконьих зубов“, которые просто оставили там. Кое-где есть траншеи, затем в лесополосе, где они также должны быть, — пустота. А потом снова траншеи. Я бы ударил по рукам тех, кто несет за это ответственность», — заметил аналитик.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Какая сложилась обстановка в Сумской области

По информации Telegram-канала «Северный ветер», командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область подразделения с других направлений. Однако пока это не помогло ему остановить наступление ВС РФ, которые перемалывают резервы противника и формируют зону безопасности, пишет канал. По сообщению «Северного ветра», на этом направлении российские десантники нанесли значительные потери подразделениям батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и 158-й бригаде ВСУ.

О продвижении российских военных также сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Важной новостью стало освобождение населенного пункта Бессаловка в Сумской области. Таким образом, российские войска начинают отсекать возможности ВСУ беспрепятственно атаковать приграничье в районе Теткино, где сейчас ВС РФ вынуждены практически ежедневно сдерживать накаты противника. В Сумской области есть тактические успехи ВС РФ в районе населенного пункта Варачино», — отметил канал. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru заявил, что логичным шагом для ВС РФ была бы не только зачистка приграничных территорий Сумской области, но и взятие под контроль регионального центра Сумы.

«Это русский город с промышленностью, которая сначала была завязана почти исключительно на советский рынок, а позже — на российский. Люди там говорят на русском языке. Но военная ситуация может диктовать другие решения, поэтому предсказать развитие событий пока невозможно», — пояснил эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что создаваемая буферная зона не ограничится Сумской областью. В беседе с NEWS.ru он отметил, что российские войска продвигаются на всех направлениях.

«Размер зоны безопасности можно определить, учитывая характеристики поставляемого Украине оружия. Если у ВСУ появятся немецкие ракеты Taurus, дальность которых достигает 500 км, то и полоса должна быть именно такой. Тогда в нее войдут не только Сумы, но и Киев», — подчеркнул депутат.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Могут ли ВСУ нанести контрудар

В конце июня источники в российских силовых структурах сообщили о попытках элитного подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Химера» контратаковать в Сумской области. Однако, по их данным, эти действия не имели успеха. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Журавлев отметил, что не стоит исключать вероятность новых попыток контрударов.

«Загнанные в угол крысы всегда отчаянно кусаются. И Украина, которая терпит поражение на всех фронтах, непременно будет пытаться нанести нам серьезный урон. Это и попытки прорыва на российскую территорию, и ставшая уже привычной террористическая тактика — организация диверсий и убийств в РФ. Нам нужно предельно сконцентрироваться, чтобы победить этого хитрого и изворотливого врага», — подчеркнул парламентарий.

Козюлин отметил, что украинские спецслужбы разрабатывают варианты новых ударов по России. «Нам надо заранее продумывать свои методы противодействия и креативить. Со стороны противника все возможно — ВСУ ведут боевые действия и планируют операции при поддержке западных разведок и технологий. Нужно быть готовым ко всему», — резюмировал эксперт.

Читайте также:

Финляндия, Прибалтика: откуда запускают дроны на Москву, Казань, Петербург

«Марсиане» в небе над Украиной. Чем опасны, как Белоусов их уничтожит

Спецназ ВСУ готовит удар по Крыму: туристический сезон под угрозой?

СВО
Сумская область
ВСУ
потери ВСУ
наступление ВС РФ
буферная зона
Брянская область
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Владислава Павлик
В. Павлик
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.