Финляндия, Прибалтика: откуда запускают дроны на Москву, Казань, Петербург

Массированные атаки БПЛА в последние несколько дней привели к многочисленным сбоям в ряде регионов России. Из-за воздушной тревоги оказались задержаны и отменены сотни авиарейсов, отмечались проблемы в работе мобильного интернета. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, дроны по российским городам запускаются не только с территории Украины. Почему расширяется география налетов БПЛА и откуда летят беспилотники на Москву, Казань и Санкт-Петербург — в материале NEWS.ru.
Что известно об атаках БПЛА на Россию
В последние дни угроза атак БПЛА неоднократно объявлялась в целом ряде регионов РФ. Только в ночь на 7 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 91 украинский дрон. По данным Минобороны РФ, 20 беспилотников сбили над Белгородской областью, 14 — над Курской, девять — над Липецкой, по восемь — над Брянской, Московской и Воронежской областями. Кроме того, семь БПЛА подавили над акваторией Черного моря, по три — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями, два — над Орловской областью, а также по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.
При этом в минувшие выходные из-за угрозы налетов вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и городов Поволжья. В частности, 6 июля в столичном Шереметьево отменили 171 рейс и задержали более чем на два часа 56 рейсов на вылет. В петербургском Пулково под отмену попали 90 рейсов, вылет еще 37 бортов задержали боле чем на два часа.
Эксперты отмечают, что убытки транспортных компаний от авиаколлапса 5–6 июля могут составить приблизительно 20 млрд рублей — и это только за первые два дня. В эту сумму включены издержки перевозчиков на аэропортовые услуги по усредненным тарифам, расходы на работу экипажей и топливо, а также недополученная выручка.
Откуда летят беспилотники на Россию
В последнее время география атак украинских БПЛА расширилась — дроны начали чаще долетать до северо-запада России. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что 5 июля силы ПВО сбили беспилотники над Тосненским районом и Гатчинским округом. Вечером 6 июля два дрона уничтожили в Киришском районе. Утром 7 июля средствами радиоэлектронной борьбы был отражен налет еще нескольких аппаратов в Лужском районе. «Жертв и разрушений нет. Благодарю ПВО за надежную защиту неба», — отметил губернатор в своих соцсетях.
Режим «беспилотная опасность» несколько раз за последние дни объявляли и в Татарстане. В ночь на понедельник жителей региона как минимум дважды предупреждали об угрозе атак БПЛА. Из-за этого в аэропорту Казани оказались отменены и задержаны несколько десятков рейсов.
Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru отметил, что современные беспилотные технологии позволяют атаковать города в глубине России с территории Украины. Однако часть дронов может запускаться и непосредственно из российских регионов, подчеркнул он. «Современные дроны самолетного типа уже вполне могут долетать до Москвы и Петербурга с Украины. Однако я сомневаюсь насчет ударов по Мурманску или Архангельску — там возможны разные варианты с запуском беспилотников из других мест», — сказал Храмчихин.
Эксперт предположил, что в отдельных случаях БПЛА летят на Россию с территории сопредельных государств. «Их могут запускать из Финляндии и стран Прибалтики», — уточнил собеседник.
Не исключает такой возможности и заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. В беседе с NEWS.ru он напомнил: то, что страны Евросоюза оказывают активную поддержку Украине самыми разными методами, давно не секрет.
«Если сейчас сделать представление, скажем, МИД Финляндии, они, конечно, ответят, что ничего подобного не было — это все измышления или непредсказуемые действия каких-нибудь частных лиц, не контролируемых государством. При этом в Брюсселе хотя бы неофициально должны дать согласие на такие действия. Если прибалты или финны отважились на подобное самостоятельно, они будут все отрицать», — сказал аналитик.
Чем Россия ответит на атаки БПЛА
Любые провокации со стороны стран НАТО с применением БПЛА станут поводом для полноценного военного конфликта, отметил Храмчихин. «Если появятся объективные доказательства того, что какие-то дроны ударили по нам, например, с территории Финляндии или Прибалтики, это будет 100%-ный casus belli — повод для объявления войны. И неважно, кто конкретно запустит дроны — спецслужбы, армия или какие-то частные лица», — подчеркнул собеседник.
В то же время Козюлин считает, что Россия может обойтись и без прямого военного ответа, а вместо этого отреагировать зеркальными или асимметричными действиями собственных спецслужб. «Мы можем точно так же запускать дроны, а потом говорить, что это с украинской стороны сбившийся с курса БПЛА попал в прибалтийский завод или военную часть. Здесь все зависит от изобретательности спецслужб — есть много разных вариантов», — резюмировал он.
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