Финляндия, Прибалтика: откуда запускают дроны на Москву, Казань, Петербург

Массированные атаки БПЛА в последние несколько дней привели к многочисленным сбоям в ряде регионов России. Из-за воздушной тревоги оказались задержаны и отменены сотни авиарейсов, отмечались проблемы в работе мобильного интернета. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, дроны по российским городам запускаются не только с территории Украины. Почему расширяется география налетов БПЛА и откуда летят беспилотники на Москву, Казань и Санкт-Петербург — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках БПЛА на Россию

В последние дни угроза атак БПЛА неоднократно объявлялась в целом ряде регионов РФ. Только в ночь на 7 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 91 украинский дрон. По данным Минобороны РФ, 20 беспилотников сбили над Белгородской областью, 14 — над Курской, девять — над Липецкой, по восемь — над Брянской, Московской и Воронежской областями. Кроме того, семь БПЛА подавили над акваторией Черного моря, по три — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями, два — над Орловской областью, а также по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.

При этом в минувшие выходные из-за угрозы налетов вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и городов Поволжья. В частности, 6 июля в столичном Шереметьево отменили 171 рейс и задержали более чем на два часа 56 рейсов на вылет. В петербургском Пулково под отмену попали 90 рейсов, вылет еще 37 бортов задержали боле чем на два часа.

Шереметьево Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Эксперты отмечают, что убытки транспортных компаний от авиаколлапса 5–6 июля могут составить приблизительно 20 млрд рублей — и это только за первые два дня. В эту сумму включены издержки перевозчиков на аэропортовые услуги по усредненным тарифам, расходы на работу экипажей и топливо, а также недополученная выручка.

Откуда летят беспилотники на Россию

В последнее время география атак украинских БПЛА расширилась — дроны начали чаще долетать до северо-запада России. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что 5 июля силы ПВО сбили беспилотники над Тосненским районом и Гатчинским округом. Вечером 6 июля два дрона уничтожили в Киришском районе. Утром 7 июля средствами радиоэлектронной борьбы был отражен налет еще нескольких аппаратов в Лужском районе. «Жертв и разрушений нет. Благодарю ПВО за надежную защиту неба», — отметил губернатор в своих соцсетях.

Режим «беспилотная опасность» несколько раз за последние дни объявляли и в Татарстане. В ночь на понедельник жителей региона как минимум дважды предупреждали об угрозе атак БПЛА. Из-за этого в аэропорту Казани оказались отменены и задержаны несколько десятков рейсов.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru отметил, что современные беспилотные технологии позволяют атаковать города в глубине России с территории Украины. Однако часть дронов может запускаться и непосредственно из российских регионов, подчеркнул он. «Современные дроны самолетного типа уже вполне могут долетать до Москвы и Петербурга с Украины. Однако я сомневаюсь насчет ударов по Мурманску или Архангельску — там возможны разные варианты с запуском беспилотников из других мест», — сказал Храмчихин.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эксперт предположил, что в отдельных случаях БПЛА летят на Россию с территории сопредельных государств. «Их могут запускать из Финляндии и стран Прибалтики», — уточнил собеседник.

Не исключает такой возможности и заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. В беседе с NEWS.ru он напомнил: то, что страны Евросоюза оказывают активную поддержку Украине самыми разными методами, давно не секрет.

«Если сейчас сделать представление, скажем, МИД Финляндии, они, конечно, ответят, что ничего подобного не было — это все измышления или непредсказуемые действия каких-нибудь частных лиц, не контролируемых государством. При этом в Брюсселе хотя бы неофициально должны дать согласие на такие действия. Если прибалты или финны отважились на подобное самостоятельно, они будут все отрицать», — сказал аналитик.

Чем Россия ответит на атаки БПЛА

Любые провокации со стороны стран НАТО с применением БПЛА станут поводом для полноценного военного конфликта, отметил Храмчихин. «Если появятся объективные доказательства того, что какие-то дроны ударили по нам, например, с территории Финляндии или Прибалтики, это будет 100%-ный casus belli — повод для объявления войны. И неважно, кто конкретно запустит дроны — спецслужбы, армия или какие-то частные лица», — подчеркнул собеседник.

Фото: Global Look Press

В то же время Козюлин считает, что Россия может обойтись и без прямого военного ответа, а вместо этого отреагировать зеркальными или асимметричными действиями собственных спецслужб. «Мы можем точно так же запускать дроны, а потом говорить, что это с украинской стороны сбившийся с курса БПЛА попал в прибалтийский завод или военную часть. Здесь все зависит от изобретательности спецслужб — есть много разных вариантов», — резюмировал он.

Читайте также:

«Марсиане» в небе над Украиной. Чем опасны, как Белоусов их уничтожит

Спецназ ВСУ готовит удар по Крыму: туристический сезон под угрозой?

Семь бункеров Зеленского: что еще осталось уничтожить в Киеве и Одессе