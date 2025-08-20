Диверсанты под Брянском, смерть в день рождения: ВСУ атакуют РФ 20 августа

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Брянской области силовики пресекли деятельность диверсантов, прошедших обучение на Западе. Работавшего на Киев шпиона задержали в ЛНР. Запорожская область временно полностью осталась без электричества в результате ударов ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

65 дронов ВСУ пытались атаковать российские регионы

Накануне вечером и в полночь 23 украинских БПЛА совершили налеты на четыре региона России, сообщили в Минобороны РФ. Восемь дронов были уничтожены над Курской, семь — над Брянской и пять — над Белгородской областями. Еще два беспилотника ликвидировали над Крымом и один — над акваторией Черного моря.

В ночь на 20 августа противник продолжил атаковать регионы РФ. Средства ПВО сбили и перехватили 42 воздушные цели. Большую часть — 14 — уничтожили над Воронежской областью. Еще восемь дронов ликвидировали над Тамбовской, семь — над Курской и пять — над Ростовской областями. По два БПЛА уничтожили над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по одному — над Липецкой областью и Краснодарским краем.

Под Брянском нейтрализовали подготовленных на Западе украинских диверсантов

В Брянской области силовики пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В результате операции трое диверсантов были ликвидированы, еще троих задержали.

Как уточнили в ведомстве, ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы специальных операций Украины. Они планировали совершить диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры РФ.

В ФСБ также отметили, что контроль и обучение диверсантов осуществлялись при непосредственном участии западных спецслужб. Эта деятельность велась как на территории Украины, так и в нескольких странах Европы, включая Литву, Эстонию и Норвегию.

«Задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории нашей страны», — сказано в сообщении.

У диверсантов изъяли шесть американских автоматов с глушителями, боеприпасы и взрывчатку чешского производства. Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсионной деятельности, незаконном пересечении госграницы, обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Два человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 40 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 96 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 17 частных домов, несколько надворных построек, коммерческий объект, газовая труба и линия электропередачи, сельхозтехника, один грузовой и два легковых автомобиля.

По словам губернатора, в селе Мокрая Орловка дрон противника влетел в сельскохозяйственную технику. В результате пострадал мирный житель. Кроме того, под удар ВСУ попал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Новой Таволжанке. Находившаяся на его территории женщина получила ранения.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Украинского шпиона задержали под Луганском

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике жителя Старобельска, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства. Установлено, что мужчина собирал и передавал противнику сведения военного характера.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (276 УК РФ). На кадрах с допроса мужчина не отрицает, что сотрудничал с Киевом.

Мужчина погиб в свой день рождения при атаке БПЛА ВСУ на Кременную

Один человек был убит свой день рождения, еще один пострадал при атаке беспилотника ВСУ на Кременную, сообщила пресс-служба правительства ЛНР. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Водитель, которому в этот день исполнился всего 31 год, погиб на месте», — говорится в сообщении.

В региональном правительстве добавили, что пострадавший мужчина получил множественные осколочные ранения, его доставили в реанимацию. Машина, которую атаковал дрон, была полностью уничтожена.

Пенсионер подорвался на украинском снаряде в Донецке

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике было зафиксировано 17 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили 20 боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Два жилых дома получили повреждения. Пострадал один человек: мужчина 1941 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете в Кировском районе Донецка.

Запорожская область осталась без света из-за ударов противника

Накануне утром Вооруженные силы Украины запустили беспилотник по селу Подгорное в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Дрон упал во дворе жилого дома, в результате чего пострадали два человека. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Атака произошла, когда женщины были во дворе своего дома в селе Подгорное. Одна из них получила множественные осколочные ранения. <…> Вторая пострадавшая в стабильном состоянии, ее ранения не угрожают жизни и здоровью», — написал губернатор в Telegram-канале.

Накануне вечером украинские войска ударили по высоковольтному оборудованию, из-за чего весь регион остался без света. Полностью восстановить электроснабжение удалось к утру 20 августа.

