Застрявшая на пике в Киргизии альпинистка Ноговицына могла умереть

Альпинистка Наталья Ноговицына, застрявшая на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, предварительно, умерла, сообщил Telegram-канал SHOT. Она, как отмечается, больше не подает признаков жизни. При этом температура на вершине ежедневно снижается: завтра, 20 августа, ожидается 26 градусов холода и снег.

Во вторник, 19 августа, спасатели планировали выйти к месту, где находится альпинистка. Подъем до точки поиска может занять 5–6 дней. Ближайший к пику Победы лагерь «Южный Иныльчек», который расположен на высоте 3,5 километра. Сейчас несколько опытных альпинистов отдельно от спасателей готовятся отправиться на поиски Ноговицыной.

Спуск человека в районе, где оказалась альпинистка, сильно осложнен рельефом. От места стоянки проходит длинный гребень. Отмечается, что даже при идеальной погоде акклиматизированной и сильной команде понадобится не меньше двух дней, чтобы спустить Ноговицыну вниз.

Российская альпинистка находится на высоте свыше семи тысяч метров уже почти неделю. У нее остался только спальный мешок, запасы воды и еды почти закончились. Для спасения к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 Минобороны России с шестью специалистами, однако из-за сильного ветра и плохой видимости он жестко приземлился, пострадали командир экипажа и один спасатель. Позднее подняли Ми-17ВМ, но он также не смог приблизиться к месту из-за нулевой видимости.