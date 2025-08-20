Появились подробности гибели актрисы Шельменкиной в лесу

Следователи организовали проверку после смерти в лесу актрисы Нижегородского государственного академического театра кукол Софьи Шельменкиной, сообщили aif.ru в пресс-службе следственного управления СК по региону. По информации ведомства, смерть женщины не носит криминального характера. Как выяснили в СК, она отправилась собирать ягоды.

Женщина ушла в лес за ягодами. По данному факту проводится проверка. Судебно-медицинская экспертиза еще не готова, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тело актрисы спустя десять дней после исчезновения. Она ушла в лес 7 августа. Шельменкиной было 79 лет. Погибшая имела звание заслуженной артистки РСФСР.

17 августа умер немецкий актер театра и кино, актер озвучания и дубляжа Торстен Михаэлис. Ему было 65 лет. Обстоятельства его смерти не раскрываются. Торстен Михаэлис изучал актерское мастерство в Академии драматического искусства в Берлине. Был немецким голосом актеров Шона Бина, Мартина Лоуренса, Уэсли Снайпса и Бенисио Дель Торо. Михаэлис снялся в картинах «Место преступления», «Особый отдел К-3», «Чтец» и других.