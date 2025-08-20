Посольство занимается ситуацией с альпинисткой Ноговицыной в Киргизии

Посольство России в Киргизии занимается инцидентом с российской альпинисткой Натальей Ноговицыной, сообщила ТАСС пресс-служба дипмиссии. Спортсменка получила травму и не может самостоятельно спуститься с пика Победы.

Мы вплотную занимаемся Ноговицыной, — отметили в посольстве.

Ноговицына уже почти неделю ждет эвакуации на высоте свыше семи тысяч метров. У нее остался только спальный мешок, запасы воды и еды почти закончились. Для спасения к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 Минобороны России с шестью специалистами, однако из-за сильного ветра и плохой видимости он жестко приземлился, пострадали командир экипажа и один спасатель. Позднее подняли Ми-17ВМ, но он также не смог приблизиться к месту из-за нулевой видимости.

Ранее советский и российский альпинист, покоритель Эвереста Владимир Шатаев объяснил, что спасательные работы на пике Победы крайне сложны из-за экстремальных условий, поэтому нужно найти способ спустить сломавшую ногу россиянку до перевала Дикий. По его словам, успех операции зависит от наличия других групп в районе и возможности организовать эвакуацию с высоты.