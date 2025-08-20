Россиян предложили награждать за юбилеи брака Депутат Нилов призвал ввести в России федеральные выплаты к юбилеям брака

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести федеральные выплаты для супругов, состоящих в долгом браке, пишет 360.ru. Парламентарий отметил, что на региональном уровне с учетом бюджета предусмотрены разные выплаты к юбилеям.

Но мы должны понимать, что люди, они не должны испытывать какой-то дискомфорт и непонимание, почему в одном регионе это есть, в другом — нет. Поэтому правильно было бы на федеральном уровне такую норму закрепить, — призвал Нилов.

Парламентарий отметил, что эта инициатива поддержит и укрепит институт семьи в стране. Он добавил, что выплаты необходимо сопровождать торжественным вручением и освещением в местных СМИ.

Госдума ранее не одобрила в первом чтении законопроект о денежных выплатах супругам, прожившим в официальном браке 30 лет и более. Инициативу разработали депутаты фракции ЛДПР.