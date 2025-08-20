Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:25

Россиян предложили награждать за юбилеи брака

Депутат Нилов призвал ввести в России федеральные выплаты к юбилеям брака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести федеральные выплаты для супругов, состоящих в долгом браке, пишет 360.ru. Парламентарий отметил, что на региональном уровне с учетом бюджета предусмотрены разные выплаты к юбилеям.

Но мы должны понимать, что люди, они не должны испытывать какой-то дискомфорт и непонимание, почему в одном регионе это есть, в другом — нет. Поэтому правильно было бы на федеральном уровне такую норму закрепить, — призвал Нилов.

Парламентарий отметил, что эта инициатива поддержит и укрепит институт семьи в стране. Он добавил, что выплаты необходимо сопровождать торжественным вручением и освещением в местных СМИ.

Госдума ранее не одобрила в первом чтении законопроект о денежных выплатах супругам, прожившим в официальном браке 30 лет и более. Инициативу разработали депутаты фракции ЛДПР.

депутаты
браки
выплаты
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал жестко бороться с пропагандой гипнотерапии
Готовим обязательно: рецепт помидор по-корейски быстрого приготовления
Российские школьники победили на международной олимпиаде в Сербии
ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.