В Госдуме приняли решение по выплатам за долгий брак Госдума отклонила законопроект о выплатах парам, которые состоят в браке 30 лет

Госдума не одобрила в первом чтении законопроект о денежных выплатах супругам, прожившим в официальном браке 30 лет и более. Инициативу разработали депутаты фракции ЛДПР. Текст документа доступен на портале законодательной деятельности.

Депутаты предложили поощрять супружеские пары выплатами в размере тысячи рублей за каждый год совместной жизни: 30 тысяч рублей за 30 лет брака, 40 тысяч за 40 лет и так далее. Кроме того, авторы инициативы хотели разрешить регионам и муниципалитетам вводить дополнительные меры поддержки для таких семей за счет местных бюджетов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что людям, которые состоят в браке, не интересно целоваться в кинотеатрах. Так парламентарий оценил предложение коллеги Владислава Даванкова ввести скидки для семейных пар на места для поцелуев.

В Госдуме также сообщили, что в России ведется работа по повышению благополучия семьи, ее инфраструктуре и укреплению традиционных ценностей. В нижней палате парламента считают, что с каждым следующим ребенком семья должна чувствовать себя увереннее.