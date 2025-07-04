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04 июля 2025 в 16:30

Кузнецова сообщила о работе над семейной инфраструктурой в России

Анна Кузнецова Анна Кузнецова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В настоящее время в России ведется работа по повышению благополучия семьи, семейной инфраструктуре и укреплению традиционных ценностей, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции в РИА, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семей Петра и Февронии Муромских. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, с каждым следующим ребенком семья должна чувствовать себя более уверенно.

Второе, конечно, это инфраструктура семьи, когда семье должно быть удобно везде, с разным количеством детей, даже если один ребенок с особенностями развития. Везде должно быть комфортно и удобно, раз мы говорим о том, что большая семья нужна сегодня России, — отметила Кузнецова.

Ранее актер Федор Добронравов рассказал, что секрет семейного счастья заключается в том, чтобы делать только лучшее для своего любимого человека. Он напомнил: не стоит действовать только в своих интересах. Вместе с этим артист подчеркнул, что если что-то не устраивает в отношениях, то это нужно исправлять и делать лучше.

семьи
Анна Кузнецова
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семейные ценности
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