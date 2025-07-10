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10 июля 2025 в 16:29

В Госдуме оценили идею давать супругам скидки на места для поцелуев в кино

Депутат Милонов заявил, что семейным парам поцелуи в кинотеатрах уже не нужны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям, состоящим в браке, уже не интересны поцелуи в кинотеатрах, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на предложение коллеги Владислава Даванкова ввести скидки для семейных пар на места для поцелуев в кинозалах.

Семейным парам такие места не нужны — они уже нацеловались. Это не наша традиция в такой подаче, это откуда-то из американских фильмов. Конечно, если смотреть в кинотеатрах бессодержательные американские ленты, то, наверное, целоваться можно. А хорошее российское кино захватит настолько, что и целоваться не захочется, — высказался Милонов.

Парламентарий отметил, что государство не станет с помощью закона регулировать места для поцелуев. Милонов добавил, что подобные нестандартные инициативы не несут в себе особого смысла и могут разве что поднять настроение.

Владислав Даванков ранее предложил ввести скидки на места для поцелуев в кинотеатрах для семейных пар с целью улучшить демографическую ситуацию в стране. Покрывать расходы кинотеатров парламентарий призвал за счет государства.

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