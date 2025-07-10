Даванков предложил давать супругам скидки на места для поцелуев в кино

Даванков предложил давать супругам скидки на места для поцелуев в кино

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил министру культуры Ольге Любимовой обращение, в котором предлагает ввести скидки на так называемые места для поцелуев в кинотеатрах для семейных пар, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Покрывать расходы кинотеатров он предложил за счет государства.

По мнению парламентария, принятие символических и материальных мер поддержки для укрепления семейных союзов даст государству возможность сформировать позитивное восприятие создания семьи. Развитие семейного отдыха в кинотеатрах может стать одной из таких мер, уточнил Даванков.

В целях повышения привлекательности таких мест и в целом укрепления престижа семейных союзов считаю целесообразным рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров за счет покрытия расходов, связанных с предоставлением скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев, – говорится в обращении.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России ведется работа по повышению благополучия семьи, семейной инфраструктуре и укреплению традиционных ценностей. По ее словам, с каждым следующим ребенком семья должна чувствовать себя более уверенно.