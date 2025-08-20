Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:20

Яна Чурикова рассказала о текущей ситуации в медиа

Телеведущая Чурикова: нужно растить мыслящую аудиторию

Яна Чурикова Яна Чурикова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нужно растить критически мыслящую, умеющую анализировать, сопоставлять аудиторию, которые делают контент, заявила «ФедералПресс» телеведущая Яна Чурикова. По ее словам, тогда можно получить самые лучшие в мире СМИ и журналистов.

Мой подход здесь — растить критически мыслящую, умеющую анализировать, сопоставлять мыслящую аудиторию. Тогда мы получим самые лучшие в мире средства массовой информации, — заявила она.

По ее мнению, теория Дарвина распространяется и на медиа. В этом случае адаптировался — выжил, закрепился. Поэтому сейчас гораздо интереснее жить, хотя и сложнее, считает Чурикова.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации. Оно отвечает за внешнеполитическую пропаганду и координирует деятельность в том числе радиостанций «Голос Америки» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «Свобода/Свободная Европа» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а также их интернет-подразделений.

телеведущие
журналисты
СМИ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.