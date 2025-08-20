Яна Чурикова рассказала о текущей ситуации в медиа Телеведущая Чурикова: нужно растить мыслящую аудиторию

Нужно растить критически мыслящую, умеющую анализировать, сопоставлять аудиторию, которые делают контент, заявила «ФедералПресс» телеведущая Яна Чурикова. По ее словам, тогда можно получить самые лучшие в мире СМИ и журналистов.

По ее мнению, теория Дарвина распространяется и на медиа. В этом случае адаптировался — выжил, закрепился. Поэтому сейчас гораздо интереснее жить, хотя и сложнее, считает Чурикова.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации. Оно отвечает за внешнеполитическую пропаганду и координирует деятельность в том числе радиостанций «Голос Америки» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «Свобода/Свободная Европа» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а также их интернет-подразделений.