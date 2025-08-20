Раскрыты тайные намерения Евросоюза в отношении территорий Украины

Запад планирует разделить территорию Украины под видом ее принятия в Европейский союз, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, вхождение страны в состав маловероятно. Он также добавил, что после раздела Украина уже не будет прежней.

Вхождение Украины в Европейский союз, я думаю, вообще нереально. Но мы можем говорить немножко о другом. Здесь, скорее всего, скрыта другая ситуация. Под разговорами о том, что Украина войдет в Европейский союз, на самом деле, скорее всего, имеется в виду, что они готовы участвовать в разделе украинских земель вместе с Россией. Часть территорий они действительно хотят забрать. Скорее всего, это будет уже не совсем Украина, — пояснил Перенджиев.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз обозначить 2030 год как дату принятия Украины в ЕС. Он также предложил включить Киев в переговоры в ходе видеоконференции лидеров стран «коалиции желающих».