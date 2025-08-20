Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:15

Раскрыты тайные намерения Евросоюза в отношении территорий Украины

Политолог Перенджиев: Запад разделит территорию Украины под видом принятия в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запад планирует разделить территорию Украины под видом ее принятия в Европейский союз, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, вхождение страны в состав маловероятно. Он также добавил, что после раздела Украина уже не будет прежней.

Вхождение Украины в Европейский союз, я думаю, вообще нереально. Но мы можем говорить немножко о другом. Здесь, скорее всего, скрыта другая ситуация. Под разговорами о том, что Украина войдет в Европейский союз, на самом деле, скорее всего, имеется в виду, что они готовы участвовать в разделе украинских земель вместе с Россией. Часть территорий они действительно хотят забрать. Скорее всего, это будет уже не совсем Украина, — пояснил Перенджиев.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз обозначить 2030 год как дату принятия Украины в ЕС. Он также предложил включить Киев в переговоры в ходе видеоконференции лидеров стран «коалиции желающих».

Украина
Россия
Евросоюз
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Адвокат Добровинский рассказал подробности о разводе Дибровых
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.