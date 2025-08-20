Огромный тополь раздавил остановку с людьми в российском регионе Несколько человек пострадали после падения тополя на остановку в Новосибирске

Огромный тополь упал на остановку общественного транспорта в микрорайоне Затон в Новосибирске, сообщает MK.RU. В момент происшествия там находились люди, есть пострадавшие. Павильон полностью разрушен.

По словам очевидцев, дерево не выдержало сильного ветра, который сохранялся в городе несколько дней. Ствол переломился и обрушился на металлическую конструкцию. На место прибыли экстренные службы, полиция и медики. Обстоятельства происшествия уточняются.

Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что в Ленинском районе на снос аварийных деревьев потратили около 3 млн рублей. Более 2 млн уже перечислены подрядчику, еще один контракт на 759 тысяч находится в стадии заключения. В публикации отмечается, что деревья, на которые жаловались жители, в этих списках не учтены. По данным канала, пострадали три человека, двоих госпитализировали.

Ранее в Таганроге Ростовской области эвакуировали жителей многоквартирного дома после обрушения плиты перекрытия и образования трещин по всей конструкции здания. Пострадавших нет, введен режим ЧС в границах дома.

До этого стало известно, что дерево рухнуло на трех женщин на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте. Одна из них погибла, двух госпитализировали. В регионе организовали проверку.