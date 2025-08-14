Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 10:22

Россиян срочно эвакуировали из-за обрушения плиты перекрытия в доме

В Таганроге жильцов дома эвакуировали после обрушения плиты перекрытия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители многоквартирного дома в Таганроге Ростовской области были эвакуированы после обрушения плиты перекрытия и образования трещин по всей конструкции здания, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. По ее словам, пострадавших нет, введен режим ЧС в границах дома.

В одной из квартир дома на улице Октябрьской, 44Б, произошло обрушение плиты перекрытия. Жителей срочно эвакуировали, большинство отправились к родным. Шесть человек были размещены в пункте временного размещения, — сказано в сообщении.

Камбулова объяснила, что ночью в подвале под одной из квартир разрушилась перегородка, это привело к обрушению потолочной балки и плиты перекрытия. В результате по всей конструкции здания пошли трещины.

До этого стало известно, что дерево рухнуло на трех женщин на территории крепости Нарын-Кала в Дербенте. По информации управления СК РФ по Республике Дагестан, в результате инцидента одна из них погибла, двух госпитализировали. В регионе организовали проверку по факту случившегося.

Таганрог
эвакуации
жильцы
дома
