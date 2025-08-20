В России могут ограничить соотношение зарплат руководителей и подчиненных

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили ограничить зарплаты руководителей относительно их подчиненных, пишет 360.ru. Инициатива касается бюджетной сферы.

Мы видим, что в некоторых организациях разница в зарплатах просто колоссальная. Это несправедливо, — посетовал Миронов.

По мнению парламентариев, руководители должны получать зарплату не более чем в пять раз больше. Законопроект не потребует дополнительных затрат из бюджета, а напротив поможет сэкономить.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что ряду работников бюджетной сферы с 1 октября зарплаты повысят на 7,6%. Также прибавку к окладу получат военнослужащие и военные пенсионеры.