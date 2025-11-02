Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо ЯНАО стал лидером по доступности и качеству медпомощи в России

Лидером по доступности и качеству медицинской помощи в России стал Ямало-Ненецкий автономный округ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее исследование. В регионе самые высокие зарплаты врачей — в среднем 241 тыс. рублей, а также лучшая обеспеченность педиатрами и фельдшерами.

Белгородская область, занявшая одно из верхних мест рейтинга, демонстрирует успех реформ: создание 22 центров семейной медицины и переподготовка врачей снизили нагрузку на терапевтов и количество вызовов скорой.

Чувашия благодаря крупным вложениям в медицину вошла в список лидеров по числу семейных врачей. На Северном Кавказе — в Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане и Чечне — лучше всего развита сеть роддомов и женских консультаций, что связано с высокой рождаемостью.

Регионы Крайнего Севера — Магаданская область и Чукотка — также в числе лидеров благодаря «северным» надбавкам и компенсациям за жилье. В то же время в Еврейской автономной области зафиксирована острая нехватка узких специалистов — отсутствуют гастроэнтерологи, а кардиологов всего шесть на весь регион. Низкие зарплаты и отток кадров вынуждают доставлять тяжелых пациентов вертолетами в Хабаровск.

Ранее стало известно, что россияне, работающие в сфере производства одежды или в кожевенном производстве, получают самые низкие зарплаты. В среднем им платят 41–54 тыс. рублей.