02 ноября 2025 в 10:49

Стало известно, где россияне заработают свыше 300 тысяч рублей

Газодобытчики возглавили рейтинг самых высоких зарплат в России

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В августе средняя зарплата превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях экономики России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы. Самую высокую оплату труда зафиксировали в сфере добычи природного газа — 327,6 тысячи рублей.

По данным источника, в среднем по стране зарплата в августе составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. При этом число отраслей, где оплата превышает 150 тысяч, выросло вдвое — с 12 до 24.

Более 200 тысяч рублей в месяц зарабатывали сотрудники сферы разработки и издания программного обеспечения, а также авиаторы. В морских грузоперевозках, финансах, страховании, рыболовстве и добыче нефти зарплаты составляли от 180 до 200 тысяч рублей. Табачные фабрики, производители компьютеров, компании, добывающие цветные металлы, и консалтинговые фирмы предлагали от 160 до 180 тысяч. В сервисных компаниях ТЭК и при оптовой торговле IT-оборудованием доход варьировался от 150 до 160 тысяч рублей.

Ранее исследование показало, что 44% россиян хотя бы раз в год находят деньги в сезонной одежде, причем 19% делают это регулярно. Чаще всего суммы от 500 до 1000 рублей обнаруживают в куртках (38%) и пуховиках (27%), а кроме денег в карманах находят ключи, помады и медицинские маски.

