Стало известно, где россияне заработают свыше 300 тысяч рублей

В августе средняя зарплата превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях экономики России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы. Самую высокую оплату труда зафиксировали в сфере добычи природного газа — 327,6 тысячи рублей.

По данным источника, в среднем по стране зарплата в августе составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. При этом число отраслей, где оплата превышает 150 тысяч, выросло вдвое — с 12 до 24.

Более 200 тысяч рублей в месяц зарабатывали сотрудники сферы разработки и издания программного обеспечения, а также авиаторы. В морских грузоперевозках, финансах, страховании, рыболовстве и добыче нефти зарплаты составляли от 180 до 200 тысяч рублей. Табачные фабрики, производители компьютеров, компании, добывающие цветные металлы, и консалтинговые фирмы предлагали от 160 до 180 тысяч. В сервисных компаниях ТЭК и при оптовой торговле IT-оборудованием доход варьировался от 150 до 160 тысяч рублей.

