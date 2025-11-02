Аналитики выяснили, как часто россияне находят в куртках забытые деньги В России 44% граждан хотя бы раз в год находят деньги в сезонной одежде

Почти половина россиян, а именно 44%, хотя бы раз год находят деньги в сезонной одежде, сообщает РБК. По информации аналитиков, каждый пятый житель России (19%) находит наличные в верхней одежде регулярно.

33% опрошенных обычно обнаруживают в карманах суммы от 500 до одной тысячи рублей. При этом 10% респондентов рассказали, что находили более пяти тысяч рублей. В 38% случаев деньги находят в куртках, в 27% — в пуховиках. Помимо денег, россияне также обнаруживают в карманах ключи (52%), помады (24%) и медицинские маски (22%).

Ранее сообщалось, что более 70% россиян недовольны своей зарплатой. При этом обратной точки зрения придерживаются 10% респондентов. В то же время 19% опрошенных считают, что им хватает зарплаты, но впритык. Участие в голосовании приняли свыше 3,5 тыс. человек.

До этого стало известно, что почти 40% граждан России испытывают чувство усталости практически каждый день. Две трети опрошенных сообщают о регулярном утомлении как минимум еженедельно. По словам экспертов, показатель частоты усталости среди населения демонстрирует устойчивый рост, причем речь идет не только о физическом, но и об эмоциональном истощении.