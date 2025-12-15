Новый год-2026
15 декабря 2025 в 12:40

Россиянка до 55 лет прожила без паспорта

Жительница Перми получила первый в жизни паспорт в 55 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Перми получила свой первый паспорт в 55 лет, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь». Горожанка почти дожила до пенсии без подтверждающего личность документа.

Женщина отметила, что ситуация сложилась из-за бездействия ее матери. Россиянка долгие годы была лишена возможности получать медицинские и социальные услуги. Решить проблему удалось после обращения к региональному омбудсмену. По решению суда женщина получила паспорт и свидетельство о рождении.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области житель Волчанска добился права на получение российского паспорта, прожив десятки лет с советским паспортом образца 1974 года. Документ был выдан мужчине еще в 1991 году, и с тех пор он не обращался за оформлением гражданства РФ или иной страны.

Проблема возникла, когда документ все же понадобился: из-за отсутствия в паспорте СССР отметок о прописке миграционная служба не могла принять прямое решение о гражданстве. Ситуацию пришлось разрешать в судебном порядке.

До этого петербургская полиция поймала украинца, который нелегально жил в Санкт-Петербурге, годами не вставая на учет. Харьковчанин приехал в Россию в 2020 году, желая построить карьеру в индустрии фильмов для взрослых, а в результате остался в стране на пять лет.

