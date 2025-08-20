В Госдуме рассказали, кому с 1 октября повысят зарплаты Депутат Бессараб: с 1 октября части бюджетников повысят зарплаты

Ряду работников бюджетной сферы с 1 октября зарплаты повысят на 7,6%, рассказала aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Также прибавку к окладу получат военнослужащие и военные пенсионеры.

Повышение на 7,6% коснется сотрудников органов исполнительной власти региональных и муниципальных ведомств, силовых структур, — пояснила парламентарий.

Ранее стало известно, что северные регионы России демонстрируют наиболее высокие показатели по уровню заработных плат. В пяти субъектах более 50% работников получают доходы, превышающие среднероссийский показатель. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 66,6% занятого населения имеют зарплату выше средней по стране. Чукотский автономный округ занял вторую позицию с результатом 55,1%.

Также в Госдуме предложили компенсировать работающим пенсионерам пропущенные ими индексации пенсий. Если соответствующий закон будет принят, размер выплат заметно вырастет у тех, кто продолжает свою трудовую деятельность. Депутат Сергей Гаврилов предложил рассмотреть поэтапную доплату при выходе на пенсию, которая бы зависела от количества отработанных лет после последнего перерасчета.