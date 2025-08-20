Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:21

В Госдуме рассказали, кому с 1 октября повысят зарплаты

Депутат Бессараб: с 1 октября части бюджетников повысят зарплаты

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Ряду работников бюджетной сферы с 1 октября зарплаты повысят на 7,6%, рассказала aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Также прибавку к окладу получат военнослужащие и военные пенсионеры.

Повышение на 7,6% коснется сотрудников органов исполнительной власти региональных и муниципальных ведомств, силовых структур, — пояснила парламентарий.

Ранее стало известно, что северные регионы России демонстрируют наиболее высокие показатели по уровню заработных плат. В пяти субъектах более 50% работников получают доходы, превышающие среднероссийский показатель. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 66,6% занятого населения имеют зарплату выше средней по стране. Чукотский автономный округ занял вторую позицию с результатом 55,1%.

Также в Госдуме предложили компенсировать работающим пенсионерам пропущенные ими индексации пенсий. Если соответствующий закон будет принят, размер выплат заметно вырастет у тех, кто продолжает свою трудовую деятельность. Депутат Сергей Гаврилов предложил рассмотреть поэтапную доплату при выходе на пенсию, которая бы зависела от количества отработанных лет после последнего перерасчета.

зарплаты
пенсии
Госдума
Светлана Бессараб
