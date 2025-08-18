Составлен список регионов с самыми высокими зарплатами Лидерами по уровню зарплат среди регионов стали ЯНАО и ХМАО

Северные регионы России демонстрируют наиболее высокие показатели по уровню заработных плат, сообщает РИА Новости. В пяти субъектах более 50% работников получают доходы, превышающие среднероссийский показатель. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 66,6% занятого населения имеют зарплату выше средней по стране. Чукотский автономный округ занял вторую позицию с результатом 55,1%.

Тройку лидеров замыкает Ханты-Мансийский автономный округ, где 52,7% трудящихся получают повышенные зарплаты. В Магаданской области аналогичный показатель составил 52,5%, а в Ненецком автономном округе — 52,3%.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству уделить первостепенное внимание увеличению реальных доходов населения и уменьшению количества граждан, находящихся за чертой бедности. Соответствующие указания были сформулированы по итогам обсуждений на Петербургском международном экономическом форуме.

До этого в ходе рабочей встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко глава государства положительно оценил динамику роста заработных плат в регионе. Глава субъекта доложил о 18-процентном увеличении доходов населения, что превышает показатели соседних Тюменской и Новосибирской областей.