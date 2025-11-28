Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений

В 2026 году исторические регионы России получат 1,2 млрд рублей на ремонт гидротехнических сооружений, сообщает РИАМО. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Мы оказываем новым регионам всестороннюю поддержку на пути к устойчивому развитию. Это — наша земля, и наша общая задача — создать здесь условия для достойной жизни. Убежден, что, опираясь на опыт и единство, мы успешно справимся со всеми стоящими перед нами вызовами, — заявил Кобылкин.

Отмечается, что до 2030 года власти в регионах планируют расчистить 213 километров русел рек. По заявлению депутата, это 15% от общего количества рек России.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что для развития Арктики необходимо создать специальную государственную корпорацию. По его мнению, такая структура сможет выпускать арктические облигации для финансирования ключевых проектов при государственных гарантиях.