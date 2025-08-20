Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 14:26

Конференция по развитию Крыма и новых регионов России состоится в Москве

Фото: пресс-служба «Движение»

В Москве 15 сентября состоится конференция от «Движения», которую посвятят задачам по развитию Крыма и новых регионов России. Мероприятие «ДвижениеКонф» проведут при участии Министерства строительства и ЖКХ РФ.

В рамках конференции пройдут пленарные сессии, выступления отраслевых спикеров, аналитические обзоры, презентации проектов, а также обсуждение практик и новых подходов в работе с территориями. Планируется, что мероприятие объединит свыше 700 человек. Среди них представители бизнеса, региональной и федеральной власти, инвесторы, архитекторы и риелторы.

Собравшиеся обсудят перспективы развития Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Севастополя. В частности, участники поговорят об актуальных кейсах в девелопменте, возможностях для инвестиций и партнерств, финансировании и земельных вопросах.

В Москве во Всероссийском форуме-выставке «Земли России» с 16 по 17 сентября примут участие свыше 40 субъектов Российской Федерации из всех федеральных округов. Форум состоится при поддержке Минстроя России.

