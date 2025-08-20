В Совфеде объяснили, собирается ли Россия конкурировать с США за Афганистан Сенатор Карасин: конкуренция России и США в Афганистане полезна

Здоровая конкуренция России и США в Афганистане полезна и важна всем сторонам, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru». Таким образом он прокомментировал призыв Кабула активнее включаться в развитие государства в Центральной Азии.

Понятно, что все страны заинтересованы в укреплении отношений с Афганистаном. Для России это особенно важно и полезно, ведь речь идет о соседнем государстве. Это имеет значение, конечно, и для Китая, и для США. Но главное, что развитие отношений шло на пользу самому Афганистану, — отметил он.

Ранее министр обороны страны Мохаммад Якуб Муджахид заявил, что России, Китаю и США нужно развивать торгово-экономическое сотрудничество с Афганистаном. По его словам, этим государствам следует мирно конкурировать друг с другом и вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. Министр добавил, что страна не испытывает неприязни к кому-либо и хочет выстраивать со всеми хорошие отношения.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров и исполняющий обязанности руководителя внешнеполитического ведомства Афганистана Амир Хан Муттаки в ходе телефонного разговора отметили взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества двух государств. Речь идет о торгово-экономической области и сфере укрепления региональной безопасности.