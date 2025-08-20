Афганистан обратился с необычной просьбой к России и Китаю

Афганистан обратился с необычной просьбой к России и Китаю Amu TV: талибы призвали РФ, Китай и США к конкуренции за связи с Афганистаном

России, Китаю и США нужно развивать торгово-экономическое сотрудничество с Афганистаном, заявил министр обороны страны Мохаммад Якуб Муджахид. По его словам, которые приводит телеканал Amu TV, этим государствам следует мирно конкурировать друг с другом и вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. Министр добавил, что страна не испытывает неприязни к кому-либо и хочет выстраивать со всеми хорошие отношения.

Давайте лучше торговать, мирно конкурировать друг с другом, строя плотины, дороги, заводы, вкладывая инвестиции в электроэнергетические проекты, — сказал министр.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана и бывший сенатор Франц Клинцевич заявил, что «Талибану» будет дан шанс изменить гимн со словами о черепах русских ради отношений с Россией. Он добавил, что главным интересантом продолжения хороших взаимоотношений являются именно талибы.

До этого посольство Афганистана в России опровергло заявления депутата Госдумы Алексея Чепы о том, что песня с упоминанием «черепов русских» является гимном страны. В дипмиссии подчеркнули, что текущие власти не утверждали официального гимна.