Раскрыто, изменит ли «гимн» талибов о смерти русских отношения с Россией

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана и бывший сенатор Франц Клинцевич заявил, что «Талибану» будет дан шанс изменить гимн со словами о черепах русских ради отношений с Россией. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что главным интересантом продолжения хороших взаимоотношений являются именно талибы.

Что касается гимна — это психологическая уловка, они везде об этом говорят. Сегодня это серьезный фактор, который может осложнить отношения с Россией. Пока на это не обращают внимания и дают «Талибану» возможность взвесить — менять слова или выстроить деструктивные процессы с Россией. Для них отношения с РФ являются очень важными, а для нас — вынужденная мера. Да, они нестабильны, да, возможно, не навсегда. Зависит от того, перейдет ли «Талибан» в структуру госуправления с отстаиванием своих интересов или продолжит демонстрировать бандитскую сущность, — сказал Клинцевич.

Ранее посольство Афганистана в России опровергло заявления депутата Госдумы Алексея Чепы о том, что песня с упоминанием «черепов русских» является гимном страны. В дипмиссии подчеркнули, что текущие власти не утверждали официального гимна.