«Скабрезная песенка»: Афганистан ответил на сообщения о гимне с черепами

«Скабрезная песенка»: Афганистан ответил на сообщения о гимне с черепами Власти Афганистана призвали не путать скабрезную песенку с гимном страны

Посольство Афганистана в России опровергло заявления депутата Госдумы Алексея Чепы о том, что песня с упоминанием «черепов русских» является гимном страны. В дипмиссии подчеркнули, что текущие власти не утверждали официального гимна, пишет РБК.

Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны, — заявили в посольстве.

Чепа обратил внимание на текст песни, где звучала фраза: «Посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских». Он назвал это поводом для «пристального внимания» к отношениям с Кабулом.

Депутат выразил мнение, что дружественные отношения требуют взаимного уважения. Напомним, что Россия исключила «Талибан» из списка террористических организаций в 2025 году, сохраняя при этом политический диалог.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров и исполняющий обязанности руководителя внешнеполитического ведомства Афганистана Амир Хан Муттаки в ходе телефонного разговора отметили взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества двух государств. Речь идет о торгово-экономической области и сфере укрепления региональной безопасности.