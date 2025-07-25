В ГД описали сценарий, при котором договоренности с Киевом могут сработать Депутат Чепа: при временном руководстве договоренности с Киевом могут сработать

Договоренности с Киевом будут работать, если президент Украины Владимир Зеленский оставит свой пост и будет назначено временное правительство, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, смена власти должна происходить путем выборов.

Мы видим, как проходили второй этап переговоров, когда стали обмениваться меморандумами. После этого Зеленский сделал заявление, что он не уполномочивал украинскую делегацию проводить обсуждение территориальных вопросов. Извините, как так? Это говорит о том, что ответственность этих людей за определенное принятие решений становится под вопросом. Поэтому было бы правильно на высоком уровне назначить временное руководство страны путем выборов, а уже после подписывать [мирное] соглашение, — сказал Чепа.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Вашингтон призывает Москву и Киев к продолжению прямых переговоров. По его словам, это необходимо для полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.