20 августа 2025 в 17:36

На Западе оценили шансы НАТО в дроновой атаке на Россию

Defense News: Россия без труда отразит атаку НАТО дронами

Россия способна эффективно противостоять потенциальным массированным атакам беспилотников НАТО, сообщает американское издание Defense News. В арсенал страны входят не только глушители, модернизированное стрелковое оружие и системы ПВО малой дальности, но и такие нестандартные решения, как защитные сетки для отражения дронов и бронированные каркасы для техники, сказано в публикации.

В настоящее время российские вооруженные силы обладают самыми мощными средствами борьбы с БПЛА в мире, — сказано в статье.

Издание также отмечает, что лишь незначительная часть украинских беспилотников достигает целей, а еще меньшее количество наносит критический ущерб. При стоимости дрона в $500 (40 тысяч рублей) в будущих конфликтах они не заменят танки за $5 млн (400 млн рублей), сказано в статье.

Ранее научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин выразил мнение, что планы НАТО по созданию «единой линии сдерживания» на восточных границах обусловлены стремлением усилить военное присутствие на границах с Россией. По его словам, задача Альянса — сформировать фактически единую группировку из армий стран Восточной Европы, готовую как к оборонительным, так и к наступательным операциям.

