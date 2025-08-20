«Лазил по радиоактивным отходам»: в Монголии пропал физик-ядерщик из РФ

В Монголии задержали известного российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Причины задержания ему не объяснили. По его словам, местные силовики забрали паспорт. Ученый делал замеры радиоактивных отходов. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как задержали физика-ядерщика Ожаровского в Монголии

Андрей Ожаровский приехал в Монголию по приглашению своих знакомых экологических активистов, борющихся против добычи урана. Он при помощи дозиметра проводил исследование в районе заброшенного месторождения Мардай — объекта, оставшегося со времен СССР. Кроме того, ранее ученый выявил зоны радиоактивного загрязнения рядом с разработками французской компании Orano в пустыне Гоби.

«Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов. Здесь пустое место, здесь никто не живет, это не рядом с каким-то городом или предприятием. Это давно брошенное, еще после развала Советского Союза, месторождение», — рассказал физик.



У ученого забрали документы и отвезли к ближайшему погранпереходу с офисом миграционной службы. Причины задержания ему не объяснили. Физик не исключает депортации, но готов оспорить такое решение.

Коллеги Ожаровского волнуются за ученого.

«Нас крайне беспокоит то, что последние несколько часов Андрей не выходит на связь. Незадолго до этого он смог связаться с российским консульством. Мы надеемся, что сотрудники дипмиссии держат руку на пульсе ситуации с задержанием гражданина РФ», — рассказал эколог Александр Колотов.

Ночью в своем Telegram-канале Ожаровский пояснил, что его привезли в райцентр Чойбалсан. Физик выразил надежду, что с ним проведут профилактическую беседу и отпустят.

«Бессмысленные метания по степи (сначала ехали в Чойбалсан, потом к российской границе, потом снова в Чойбалсан) заняли почти 12 часов. По дороге задержавшие меня сотрудники государственных служб Монголии так и не ответили на два моих вопроса: в чём причина задержания и почему нельзя провести опрос-допрос на месте», — рассказал он.

Ученый отметил, что задержавшие его сотрудники были вежливы, он перемещается «в машине друга» и не испытывает бытовых проблем, но лишен свободы передвижения.

«Я убеждён, что мои действия по контролю радиационной обстановки в районе размещения опасных радиоактивных отходов не нарушают законы, правила и обычаи Монголии», — указал Ожаровский.

Чем занимается российский физик-ядерщик Ожаровский

Андрей Ожаровский окончил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, прошел аспирантуру Института атомной энергетики им. Курчатова.

Ученый является экспертом программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза. Он исследовал места добычи урана в Курганской области, изучал радиационный фон в Краснознаменске Забайкальского края, в Чернобыле и на Фукусиме.



Ученый также преподает физику в одной из школ Подмосковья. У Ожаровского есть супруга и двое детей.

За что могли задержать российского физика-ядерщика в Монголии

Коллеги Ожаровского не знают, за что могли задержать ученого. По словам Александра Колотова, в Монголии он занимался только замерами радиационного фона — это дело, в котором ему нет равных.

«Понятия не имею [за что его задержали]. Если вы посмотрите его упоминания в СМИ за последние годы, то там будет вполне однозначная картина: Андрей, пожалуй, самый востребованный в России независимый специалист по замерам радиационного фона с помощью обычных гражданских устройств. Судя по его постам в Facebook (деятельность в РФ запрещена), в Монголии он занимался абсолютно тем же самым непредосудительным делом», — сказал эколог.

Заместитель председателя фракции «Зелёная Россия» партии «ЯБЛОКО», где состоит Ожаровский, Дмитрий Рыбаков рассказал NEWS.ru, что поездка ученого в Монголию не согласовывалась с руководством фракции и партии в целом, поскольку такие согласования не предусмотрены.

«Тем не менее полагаю, что препятствий для выяснения экологической ситуации на проблемных территориях быть не должно. Никаких нарушений, по словам Ожаровского, с его стороны не допущено. Андрей всегда даёт объективную информацию и является признанным экспертом в своей области. Освобождение должно быть безусловным», — заявил Рыбаков.

