«Никаких обвинений»: коллега рассказал об исчезновении ученого в Монголии

Коллеги задержанного в Монголии российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского обеспокоены тем, что с ученым нет связи уже несколько часов, рассказал NEWS.ru коллега Ожаровского, эколог Александр Колотов. Он заявил, что физик занимался в соседней стране разрешенной деятельностью.

Нас крайне беспокоит то, что последние несколько часов Андрей не выходит на связь. Незадолго до этого он смог связаться с российским консульством. Мы надеемся, что сотрудники дипмиссии держат руку на пульсе в ситуации с задержанием гражданина РФ. Понятия не имею [за что его задержали]. Андрею также никаких обвинений или подозрений по состоянию на несколько часов назад предъявлено не было, — сказал Колотов.

Он добавил, что Ожаровский является самым востребованным в России независимым специалистом по замерам радиационного фона с помощью обычных гражданских устройств. В Монголии он занимался «абсолютно тем же самым непредосудительным делом», заверил эколог.

Ожаровского задержали в Монголии накануне. Сам он предположил, что поводом могли стать сообщения в монгольских блогах о его якобы связях с российскими спецслужбами или Росатомом.

Ученый приехал в страну по приглашению монгольских экологических активистов, борющихся против добычи урана. Он при помощи дозиметра проводил исследование в районе заброшенного месторождения Мардай — объекта, оставшегося со времен СССР. Кроме того, ранее он выявил зоны радиоактивного загрязнения рядом с разработками французской компании Orano в пустыне Гоби.