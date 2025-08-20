На Западе заявили, что США терпят неудачу в попытке обогнать Китай Reuters: США создают беспилотные лодки на случай конфликта с Китаем

Пентагон пытается создать флот беспилотных лодок, но реализация проекта то и дело срывается из-за технических сбоев, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Каждое такое судно обходится в несколько миллионов долларов. Американское командование настаивает, что такие катера нужны для противодействия возможному продвижению Китая в Тайваньском проливе.

Агентство в своем материале приводит ряд инцидентов, произошедших во время испытаний автономных катеров. Например, в июле в Калифорнии одно из беспилотных судов внезапно остановилось. Пока чиновники пытались устранить сбой в его программном обеспечении, другое беспилотное судно врезалось в борт.

За несколько недель до этого автономное судно при буксировке неожиданно ускорилось и перевернуло лодку-буксир. Капитан оказался в воде, но не пострадал. Кроме технических сбоев, отмечаются и кадровые проблемы: подразделение, отвечающее за сбор данных с беспилотных катеров, лишилось адмирала-руководителя.

Ранее стало известно, что украинские военные активизировались в Черном море. В районе Тендровской косы были замечены десантные и беспилотные катера ВСУ. Эксперты считают, что речь идет об учениях и разведке акватории у газодобывающих установок.